سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-5-2020 في مصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية التي وردت صباح اليوم الأحد، 10 مايو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.