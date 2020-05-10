استكمال حملات التطهير والتعقيم لقرى التل الكبير للوقاية من كورونا

أكد سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، مواصلة تعقيم قرى "أبوحليفة، أبو عاشور، التل الصغير"، وتعقيم مختلف الشوارع الداخلية لهم ومداخل المنازل والواجهات وكذلك المدينة، أشرف على حملة التعقيم أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة ورأفت محروس الطباخ رئيس قرية أبو عاشور، للوقاية من كورونا.

فيما ترأس حملة النظافة الكبرى حسني عيسى نائب رئيس المركز والمدينة وأشرف على الحملة طلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية ومحمد عبد العزيز رئيس قسم تحسين البيئة ورضا عبد الغني كبير مشرفي تحسين البيئة بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة بأنه تتم مواصلة عمل حملات التعقيم والنظافة والتطهير بشكل مستمر ويومي، واستغلال وقت الحظر في التعقيم والتطهير لفترة أخرى مسائية وصباحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واستكمالا لحملات التعقيم والتطهير المستمرة بمختلف قطاعات مركز ومدينة التل الكبير.

كما تم تنفيذ حملة تعقيم وتطهير للمدارس حفاظا على الطلبة والطالبات في مختلف المراحل من خلال التنسيق مع الإدارة التعليمية بالتل الكبير أثناء استلام الأبحاث من الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.