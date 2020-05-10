رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن نظام تحذير جديد من الوباء

يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عن نظام تحذير جديد من وباء كورونا سيتم العمل به في البلاد لمراقبة حالة تفشي الفيروس، وفقا لما نشره موقع "BBC عربي".

ويكشف جونسون، النظام الجديد في خطابه، اليوم، حيث يتكون النظام الخاص بتقييم درجة خطورة الوباء من خمس درجات.

ومن غير المتوقع، أن يقدم جونسون تاريخا محددا لتخفيف إجراءات الإغلاق خلال خطاب الأحد المقرر لإطلاع الشعب على تطورات الوباء وخطة الحكومة بشأن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسيكون النظام الجديد مطبقا في انجلترا فقط لكن الحكومة تعمل على وضع أنظمة مشابهه في بقية أنحاء المملكة المتحدة.

ويبدو أن النظام الذي يصنف مراحل الخطر من وباء كورونا بين اللون الأخضر في أقل درجة واللون الأحمر كأقصى درجة سيكون مشابها لنظام الإنذار الخاص بخطر وقوع عمليات إرهابية.

وينتظر أن يعلن جونسون أن البلاد حاليا في الدرجة الرابعة ضمن النظام الجديد الذي ستديره لجنة أمنية مشتركة ستتابع مدى خطورة الوباء في مناطق مختلفة من البلاد، بما يعني أن درجة الخطر في مدينة ما قد تكون مختلفة عن بقية أنحاء البلاد.

ومن المقرر، أن تعقد جنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" اجتماعا يضم عمدة لندن وممثلين عن الحكومة لمناقشة آخر التطورات وخطط مواجهة الوباء قبيل خطاب جونسون الأحد وجلسة البرلمان يوم الإثنين.

من المقرر، أن يحذر رئيس الوزراء الأمة من أن المملكة المتحدة تدخل في المرحلة "الأكثر خطورة" من المعركة ضد الفيروس، وفقًا لصحيفة "ذا صن أون صنداي".

وقال للصحيفة: "لقد تجاوزنا الذروة الآن ولكن سيتعين علينا العمل بجدية أكبر من أجل اتخاذ كل خطوة بشكل صحيح".

وأضاف: "يقول متسلقو الجبال دائمًا إن النزول من القمة هو أخطر شيء. حينها تكون عرضة للإفراط في الثقة وارتكاب الأخطاء".

وقال: "لديك عدد قليل جدًا من الخيارات في الصعود - ولكن عليك أن تتأكد من أنك لا تركض بسرعة كبيرة وتفقد السيطرة وتتعثر".