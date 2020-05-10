تركيب بوابات تعقيم بمقري "بدر" و"سوهاج الجديدة"

أعلن عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تركيب بوابات تعقيم ذاتي بمدخل الجهاز، لتطهير وتعقيم موظفي الجهاز والمترددين عليه، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر مندور أنه جرى التأكيد على العاملين بالجهاز والمترددين عليه للالتزام بارتداء الكمامة، والمداومة على التعقيم.

وفي سياق متصل، أشار رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، المشرف على مدينة أخميم الجديدة، إلى تركيب الجهاز بوابات تعقيم ذاتي بمدخل المقر الإداري.

وأضاف، أن الهدف من بوابة التعقيم هو تعقيم الموظفين والمتعاملين مع الجهاز، للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.