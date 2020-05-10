توزيع بـ5 آلاف كرتونة غذائية للأسر الأكثر احتياجا

أطلق حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد حملة "جنب بعض" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم والفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وقال السيد القوشي، القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية، إنَّ الحملة وزعت 5 آلاف كرتونة رمضانية على غير القادرين تحتوي على السلع الغذائية الأساسية التي تكفي احتياجاتهم خلال شهر رمضان، موضحًا "استطعنا توفير المواد المطهرة بسعر مدعم لحماية الناس من جشع التجار والوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف "القوشي"، أنَّ الحزب في مدينة العاشر من رمضان تمكن من توفير إفطار للصائمين لـ2000 شخص خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، ومستمرون في تلك المبادرات الخيرية حتى انتهاء شهر الصوم وانقضاء أزمة فيروس كورونا.

وتابع أنَّ تلك المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب الذي يضع على رأس أولوياته دائما مساعدة الفقراء والمحتاجين وأيضا أسر العمالة غير المنتظمة وبخاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.