نائب: أزمة كورونا أكبر من دول العالم.. والرئيس السيسي أول من انتبه لها

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ الواقع كشف عن أنّ تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أكبر من جميع الدول، وأكبر دليل على ذلك الانهيار الكبير الذي يضرب الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة.

وأرجع عامر، في بيان عنه اليوم، أسباب انهيار الاقتصاد العالمي، لعدم اتخاذ العديد من دول العالم، الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل دخول الفيروس أراضيها، ما تسبب في تزايد الخسائر الاقتصادية داخل مختلف دول العالم.

وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أول قائد عالمي يتنبه لذلك الأمر، لذلك اتخذت مصر التدابير والإجراءات الاحترازية مع التأكيد على استمرار عجلة الإنتاج والعمل.

ولفت إلى أنّ العديد من القطاعات الاقتصادية سواء على المستوى الدولي أو داخل مصر تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا، إلا أنّ أكثرها بشكل قاطع هما قطاعي الطيران والسياحة، مؤكدا أنّ الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال إنّ طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولي، محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الفيروس.