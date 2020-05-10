"صحة المنوفية" عن حالة المصابين في حادث الطريق الإقليمي: مستقرة

قال الدكتور أحمد سمير مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إن حادث الطريق الإقليمي في الخطاطبة أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 19.

وأضاف مدير عام طوارئ المنوفية، لـ "الوطن"، أن الإصابات تنوعت بين كسور متفرقة في الجسم وكدمات متنوعة، مؤكدا أن حالة المصابين مستقرة وجرى نقلهم إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين في حادث مروع على الطريق الإقليمي بمنطقة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة أجرة لنقل العمال مع سيارة نقل ثقيل.

حرر محضر بالواقعة، وانتقل إلى مكان الواقعة عدد من قيادات مديرية أمن المنوفية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.