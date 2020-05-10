الحركة الوطنية يستقبل عيد الفطر بمساعدات لدور الأيتام

يستعد حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد، لاستقبال عيد الفطر المبارك بتقديم مساعدات خيرية لدور رعاية الأيتام، ضمن مبادرة القادة الاجتماعيين التي أطلقها الحزب منتصف مارس، بهدف جذب الشباب للعمل التطوعي.

وقال الدكتور سمير سيف اليزل عضو المكتب السياسي بالحزب، وأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم، إنّ المساعدات التي قدمها الحزب لدور رعاية الأيتام عبارة عن أحذية وملابس العيد بهدف إدخال فرحة العيد على الأطفال.

وأكد سيف اليزل أنّ هذه المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب والتفاعل مع كل فئات المجتمع، مشيرا إلى أنّ هناك زيارات متعددة للأطفال في المناطق العشوائية الفقيرة ضمن مبادرات الحزب القائمة على الجهود الذاتية للمتطوعين.

ومن جانبه، قال خالد السنراوي أمين تنظيم الحزب بالفيوم، إنّ الحزب يجهز لحملة جديدة لدعم بعض مستشفيات الحكومة داخل المحافظة بالمستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.