%1.6 ارتفاعا في معدلات التضخم الشهري خلال أبريل الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم الشهري بنسبة 1.6% خلال أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق عليه.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 107.5 نقطة لشهر إبريل 2020، بزيادة 1.6 % عن مارس السابق عليه .

وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، هذا بالرغم من انخفاض مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (-2.9%).

ولفت الجهاز الى أن سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 5.9% لشهر أبريل 2020 مقابل 12.5% لنفس الشهر من عام 2019 .