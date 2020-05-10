667 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 169218، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما سُجلت 13 وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 7395.

ومقارنة باليوم، فقد سجلت البلاد غدا 1251 إصابة و103 وفيات بحسب المعهد.

وتعتبر حصيلة اليوم، تراجعا في الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ.

ويبقى معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى منخفض، ووصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، هذا الأسبوع الأرقام الأخيرة بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.