اليابان تبحث رفع طوارئ كورونا في بعض المناطق قبل 31 مايو

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم، إن الحكومة تبحث رفع حالة الطوارئ "في كثير من المقاطعات الأربع والثلاثين"، التي لم تتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل حلول الموعد النهائي للإجراءات في عموم البلاد في 31 مايو.

وأضاف نيشيمورا في نقاش بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، "رفع حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات الأربع والثلاثين، والذي يستثني تلك الخاضعة لتحذيرات محددة، سينفذ على الأرجح في ظل عدم تسجيل حالات إصابة جديدة في كثير من المقاطعات في الآونة الأخيرة"، وفقالما نقلته وكالة "رويترز".

ومددت اليابان الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو.

وقالت إنها ستقيم الموقف في اجتماع لمجموعة عمل مكافحة المرض في 14 مايو بما يعني احتمال رفع تلك الإجراءات في وقت مبكر في بعض المناطق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن نحو 15777 حالة إصابة سجلت في اليابان حتى يوم الأحد و624 وفاة لكن ذلك لا يشمل حالات على متن سفينة سياحية كانت رهن حجر صحي في ميناء يوكوهاما.