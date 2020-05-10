إسبانيا تسجل 812 إصابة و143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 812 إصابة و143 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، إن 51% من السكان سيستعيدون جزءا كبيرا من حياتهم الطبيعية مع دخول المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، الاثنين المقبل.

وأضاف سانشيز، في مؤتمر صحفي أمس في قصر "لا مونكلوا"، أن 11 إقليما إسبانيا إضافة إلى مدينتي "سبتة" و"مليلية" سيدخل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل المرحلة الأولى في إطار خطة من 4 مراحل لتخفيف العزل الذي فرض في 15 مارس الماضي؛ لمحاربة الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر 26 ألفا حتى الآن.

وأوضح أن مدريد هي الإقليم الوحيد الذي سيبقى بشكل كامل في المرحلة صفر بينما ستشهد 5 أقاليم أخرى تخفيف إجراءات العزل في بعض محافظاتها، وفق درجة تضررها بالفيروس واستعدادها للمرحلة التالية.

وشدد سانشيز على أن قرار خفض القيود يعتمد على المعايير الصحية والنصائح العلمية مع توخي الحذر الشديد، لافتا إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة هي خطة تدريجية لا تنطبق بالضرورة على جميع المناطق الإسبانية في الوقت نفسه.

وأوضح ان إسبانيا أجرت 1.6 مليون اختبار للفيروس بتنقية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" وأكثر من 800 ألف اختبار للأجسام المضادة للكشف بصورة أوضح عن تفشي الفيروس في البلاد، مؤكدا في هذا السياق أنه لم يتغلب بعد على الفيروس وبانه يجب مواصلة الجهود لتجنب موجة جديدة من الإصابات.