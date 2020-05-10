غضب بنقابة أطباء الدقهلية لهجوم "عجينة" على طاقم مستشفى شربين المركزي

لاقت الطريقة التي زار بها النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، لمستشفى شربين المركزي، استهجان وغضب من نقابة أطباء الدقهلية الذين أعلنوا رفضهم إهانة أي طبيب أو توجيه الاتهام له بالتقصير في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ودخل النائب إلهامي عجينة، أمس مستشفى شربين، ومعه شاب ينشر تحركاته في بث مباشر، على صفحته بفيسبوك منذ دخوله من باب المستشفى، وبدأ بسؤاله عن مدير المستشفى، فأكد له أحد الأطباء أنه يوجد ما ينوب عنه، وهو "وكيل المستشفى" وطلب المسؤول بالمستشفى إيقاف التصوير، رد النائب "ملكش دعوة بيه هو بيصورني أنا، تسمح تيجي ترافقني نزور الحالات اللي فوق، علشان نشوف البلاوي في مستشفى شربين، واللي كانت مفخرة للدقهلية بقت بالحالة دي"، ثم توجه النائب لداخل المستشفى، وقال وهو يتجول بداخلها: "المرضى طلبوني وقالوا إن محدش بيبص على المرضى، وأن اللي له واسطة يدخل العناية المركزة".

وتوجه النائب إلى أحد الحالات بقسم الباطنة، واشتكى من عدم متابعة الحالة، فأكد له طبيب أنهم يتابعون باستمرار، وهذه هي التذكرة الطبية للمريض، وحاول النائب تصوير التذكرة الطبية فرفض الطبيب مؤكدا أنها خصوصية المريض: "هذا شغلنا، ودور حضرتك رقابي والمفروض يكون دخول المستشفى من خلال المدير".

فيما اشتكى أحد المرضى من عدم وجود جبس فرد النائب: "لما المريض يشتري الجبس من بره يبقي مدير فاشل، لأنه لم يرفع احتياجاته للمديرية".

وكتب النائب تعليقا على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته، وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر".

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية: تابعت زيارة النائب إلهامي عجينة لمستشفى شربين المركزي وتعامله مع الزملاء والهيئة الطبية بطريقة تتعارض مع المهنية وتقلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وبالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين.

وأضاف الشحات لـ"الوطن": "سنتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات، وتم التواصل مع أعضاء بمجلس النواب والاتفاق على تقديم مذكرة قانونية بواسطة الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية والتي سيتم ضمها لمذكرة يقوم بعملها الآن أيضا نواب المجلس بشربين وترفع إلى رئيس مجلس النواب ولجنه القيم والصحة بالمجلس".

وأهاب نقيب أطباء الدقهلية بالجميع سواء مسؤولين أو نواب بالحفاظ على وحده الصف ودعم الأطباء وكل مقدمي الخدمة الصحية والذين يبذلون كل الجهد في حماية الوطن والمواطنين في هذه الغمة "كورونا".

وقال الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، إن النائب عرض حياة المرافقين له في ظل حالة الطوارئ لكورونا ولم يتلزموا بالواقيات والإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا.

وأكد زهران أن امتناع طبيب واحد بسبب تصرفات النائب عن العمل هو تعريض حياة كثير من المواطنين للخطر في ظل عجز شديد في الأطباء.