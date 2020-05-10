وزير الصحة اللبناني قد يطالب الحكومة بإغلاق البلاد 48 ساعة

أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة المقبلة مرتفعة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف، خلال تفقده نقطة المصنع الحدودية مع سوريا بعد تقديم السفارة الصينية في بيروت جهازا حراريا لمركز المصنع، الذي شهد في الأيام الماضية عودة دفعة من المغتربين اللبنانيين، أنه سيطلب "من رئيس مجلس الوزراء والحكومة باتخاذ قرار لإقفال البلد 48 ساعة لاستكمال أو إعادة إجراء الفحوصات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي خفّت وتيرتها في الأسبوع الأخير نتيجة المرحلة الثانية من عودة المغترب اللبناني".

وشكر وزير الصحة الصين على دعمها، لما لهذا الجهاز من أهمية، مشيرا إلى أنها ليست المبادرة الأولى من الصين وتأتي ضمن التعاون الوثيق بين الدولتين.

وأعرب عن أمله في الحصول على جهاز آخر لمعبر العبودية لتسهيل حركة الدخول والتخفيف من الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة.