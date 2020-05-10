تعويض 602 أسرة تضررت من السيول في مدينة رأس سدر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، صرف المساعدات المستحقة للأسر المتضررة من السيول التي ضربت مدينة رأس سدر خلال شهر مارس الماضي.

وقال زيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إنه تم صرف المساعدات الآجلة المستحقة للمواطنين المتضررين من لسيول بمدينة رأس سدر، لـ602 أسرة بإجمالي مليون و225 ألف جنيه من قيمة التعويضات.

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن اللجنة التي جرى تشكيلها لفحص ملفات المواطنين المتضررين من السيول، قدرت قيمة الخسائر بنحو 3 مليون و124 ألف جنيه.

وجرى صرف قيمة المساعدة الآجلة المستحقة بنسبة 50% من قيمة الخسائر لجميع المستحقين بحد أقصى 15 ألف جنيه طبقًا لدرجة التضرر.