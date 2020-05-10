عاجل.. الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

سجلت الإمارات 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، حسبما أفادت قناة "سكي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

فيما ارتفع عدد حالات الشفاء في الإمارات العربية المتحدة إلى 4804.

وأعلنت الإمارات أمس، خلال إحاطة إعلامية خاصة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن تسجيل نتائج رئيسة لـ49 مصابا بـ"كوفيد-19"، بما فيها كشف تسلسل جيني كامل لـ25 مريضا من الحالات الأولى في الدولة.

وقال عضو مجلس علماء الإمارات، المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة الدكتور علوي الشيخ علي، إن نتائج التسلسل الجيني لـ24 مريضا من أصل 25 ضمن الدراسة أنها تعود للسلالة "بي" من كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.

وأوضح علي، أن الباحثين في الصين نشروا أول تسلسل جيني لكورونا المستجد لمريض من مدينة ووهان، حيث تعد هذه السلالة هي السلالة الأصلية للفيروس، وهو التسلسل المرجعي للوباء.

وأضاف علي: "بناء على دراسة تم نشرها قبل أسبوعين، تم تحديد 3 سلالات رئيسية لفيروس كورونا المستجد، حيث تعرف السلاسة الرئيسية بالسلالة A، بالإضافة إلى وجود سلالتين مستمدتين منها وهي السلالة B وC".

وتابع المتحدث الإماراتي: نعلن اليوم وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات عن تسجيل نتائج رئيسية لـ49 مريضا مصاب بـ"كوفيد 19"، بما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات، لأن نتائج التسلسل الجيني لـ24 مريضا من أصل 25 ضمن الدراسة، أظهرت أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.

وأشار عضو مجلس علماء الإمارات، إلى أن الدراسة أظهرت وجود حالة واحدة فقط من أصل 25 حالة من السلالة "أيه" A من كورونا المستجد في الدولة، وكانت لزائرة قادمة من ووهان الصينية، وأن 88% من الحالات الأولى في الدولة كانت بدون أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وأوضح علي، أن الدراسة كشفت وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث ساهمت الدولة من خلال الدراسة وتوفير هذه المعلومات في فهم أكبر لكورونا المستجد.