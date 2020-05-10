تطهير شوارع وميادين حي شرق في أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس السبت، أعمال تطهير ورش ونظافة بعض شوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ أسيوط، في بيان صادر عنه، "استكمالًا لجهود المحافظة في أعمال التعقيم جرى مساء أمس تفقد أعمال التطهير والنظافة المستمرة بشارع الثورة وكورنيش النيل والنميس ومنطقة تقسيم البترول وبعض الشوارع الجانبية وميدان الشهيد مصطفى عثمان وشارع الهلالي بحي شرق أسيوط".

كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع مشددًا على استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي.