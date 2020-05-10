ضبط 12 طن دجاج فاسد في مخزن بالقاهرة قبل تصديرها 

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن لتجميع وبيع أرجل الدجاج كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من أرجل الدجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك تمهيداً لتصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 2 غرف تبريد يحويان 12.660 طن أرجل دجاج – كمية من مقطعات اللحوم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصديرها لإحدى الدول الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة .