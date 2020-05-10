الداخلية تكشف حقيقية فيديو القبض على عاطل بباب الشعرية: تاجر مخدرات

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانوني، حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة)، وأنه بتاريخ 25/3/2020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمسكنه.

وضُبط بحوزته (20 جرام من مخدر الفودو) وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه في محاولة للتعدي على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحابه للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.