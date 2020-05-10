تقرير: تراجع الصحة النفسية والعقلية للمواطنين القطريين بسبب كورونا

كشف تفشى جائحة كوفيد-19 في قطر عن تراجع الحالة النفسية والعقلية لعدد كبير من المواطنين القطريين.

أفادت شبكة أخبار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نقلا عن مسؤول قطري أن خدمة الصحة العقلية، التي تم إطلاقها مؤخرا من مؤسسة حمد الطبية من أجل تقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من المشاكل العقلية أو الاضطراب النفسي نتيجة لوباء فيروس كورونا، قدمت خدمات للآلاف الذين يحتاجون إلى الدعم.

حسب التقرير، أشار ماجد العبد الله، رئيس خدمة الصحة العقلية في مؤسسة حمد الطبية، إن خط المساعدة تم إطلاقه في 8 أبريل، وخلال ثلاثة أسابيع منذ إطلاقه، تلقى عدد كبير من المكالمات من أفراد من الجمهور وطاقم الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وأكد أن الفريق الطبي من أخصائيي الصحة العقلية قدم الدعم بالفعل إلى أكثر من 4000 شخص. جدير بالذكر أن عدد المواطنين القطريين يصل إلى 300 ألف نسمة فقط.

انخفاض أسعار النفط الخام القطرية لشهر أبريل بأكثر من 51 في المائة مقارنة بـ مارس

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن وكالة الأنباء الحكومية القطرية (قنا)، أن أسعار النفط الخام القطرية لشهر أبريل شهدت تراجع بأكثر من 51٪ لخام قطر البري والبحري مقارنة بشهر مارس.

فيديو مسرب يكشف الأوضاع المتدهورة في السجون القطرية

كشف فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الأوضاع المتدهورة داخل السجن المركزي القطري. نشرت صفحة (سجناء في قطر) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو مسرب من داخل السجن المركزي بالدوحة يكشف حالة الازدحام التي تعاني منها السجون القطرية. حسب صفحة (سجناء قطر) لا يتوقف النظام القطري عن جلب المزيد من المعتقلين إلى السجن المركزي مما أدى إلى حالة من الازدحام الشديد دفع إدارة السجن إلى تسكين عدد كبير من السجناء في مكتبة السجن. كتبت صفحة (سجناء قطر): "تجلب الحكومة القطرية المزيد من الأشخاص إلى سجن قطر المركزي هذا مما أسفر عن زيادة الاكتظاظ. ينام السجناء الآن في "المكتبة".جدير بالذكر أن أن صفحة سجناء قطر هي صفحة أنشأها المدافعين عن حقوق السجناء والمعتقلين داخل سجن قطر المركزي. تطالب الصفحة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الحد من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن المركزي القطري. الصفحة التي تتحدث نيابة عن السجناء كتبت: " نحن لا نريد الموت في السجن، نحن أيضا بشر، لدينا حقوق".