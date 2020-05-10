باحث شرعي بالأزهر عن تحريف الإرهابيين للآيات: هؤلاء كلاب أهل النار

قال الشيخ أحمد المالكي، الباحث الشرعي في الأزهر الشريف، إنّ الجماعات الإرهابية والتكفيرية لا تفهم ألفاظ الشريعة وفات أوان تعليمهم، لافتا إلى أنّهم يفسرون الآيات القرآنية على أهوائهم ولخدمة متطلباتهم، وهناك مزاعم للإرهابيين يفسرون بها بعض الآيات القرآنية بشكل خاطئ.

وأضاف الشيخ أحمد المالكي، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ التكفيريين يفهمون ويفسرون القرآن الكريم بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن الأمن والأمان لليهود والنصارى، فالأصل في التعامل مع أهل الكتاب أنّه مبني على المسامحة والحوار، لذلك علينا تحصين النشء من تلويث عقولهم بالأفكار التكفيرية.

وأشار إلى أنّ الآية القرآنية "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض"، نزلت في عبادة ابن الصامت، وكان تنبيه للمسلمين ألا يدخلوا تحت عباءة اليهود ولا يدخلوا في خيانتهم، مشيرا إلى أنّ اليهود معلوم عنهم أنّهم أهل الشقاق والنفاق لأنّهم في النهاية سيتفقون على المسلمين.

وتابع المالكي، أنّ تلك الآية أنزلت فى بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا يتحالفون ضده وضد المسلمين، مؤكدا أنّ الإرهابيين والتكفيريين يجتزئون النصوص ويأخذون الكلمة التب على هواهم ويحاربون بها.

وأوضح الباحث الشرعي الأزهري، أنّ هؤلاء التكفيريين يستدلون بالقرآن، وكما قال الرسول عنهم "لا يجاوز القرآن حناجرهم"، فهم كلاب أهل النار.