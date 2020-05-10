"معا ضد الكورونا" تعقم منازل المصابين في 6 مناطق بأسوان

عقمت مجموعة "معاً ضد الكورونا" في أسوان، التجمعات التي تشهد حضورا كثيفا من المواطنين مثل مكاتب البريد والبنوك الزراعية والسنترالات ومداخل الأسواق.

وقالت الحملة، في بيان صادر عنها، " جرى تعقيم عمارتين بمنطقة الشيخ هارون وعمارتين أخرتين في منطقة الحصايا ووسط المدينة، ومنطقة المطحن وشارع المطار والشلال، عقب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بتلك المنطقة خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بمدرية الصحة بأسوان".

وأكملت: "جرى تطهير شامل لمنازل الحالة المصابة والمنازل المجاورة لها عموماً، كما قامت الحملة بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على المواطنين والمحلات التجارية المجاورة".