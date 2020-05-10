العدل يطالب بإغلاق كلي لمدة أسبوعين لحصار كورونا

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنّه بعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، يجب دراسة مقترح الغلق الكلي لمدة أسبوعين، مع استثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة والخضار والفاكهة لمدة 24 ساعة، على أن تبدأ العودة إلى الحظر الجزئي بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف إمام، لـ"الوطن"، أنّه بعد عيد الفطر يمكن دراسة تخفيف التدابير الاحترازية في ضوء تقدير الحكومة لمدى النجاح في حصار فيروس كورونا، وتتبع دوائر المصابين، مؤكدا أنّ هذا الوقت المناسب لتطبيق الحظر الكلي، كي لا نضطر إلى اللجوء إلى هذا السيناريو في اللحظة الخطأ وبتكلفة باهظة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية كشروط لتخفيف القيود، استنادا إلى أنّ انتشار الفيروس يتزايد بوتيرة أسرع بكثير من تباطؤه، ما يفرض على الحكومات رفع تدابير السيطرة ببطء شديد، بعد التأكد من التحكم في انتقال الفيروس، ووضع تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والأماكن الحيوية الأخرى.