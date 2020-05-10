"المؤتمر": وزير الأوقاف وضع روشتة للقضاء على فكر الإخوان الإرهابية

أشاد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها ضرورة التصدي بكل السبل لمحاولات الجماعات الإرهابية والوسائل والأسلحة التي يستخدمونها في مواجهة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وناشد "الشريف"، في بيان له اليوم، الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية إعطاء أكبر اهتمام بهذه التصريحات من وزير الأوقاف، مشيدا بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة "البوست" الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على إدعاءات وكذب وبهتان هذه الجماعات بذات الطرق والوسائل التي تقوم بها، حيث تستخدم أحد أساليب فنون التعبير العصرية والتي لا يعني إساءة بعض المغرضين والمنحرفين استخدامه الإساءة إلى الفن نفسه، فهو كسائر فنون التعبير التي يمكن أن تكون حمالة للخير أو للشر ولا يمكن أن تكون كثرة استخدام أهل الشر لها مدعاة للنفور منها وترك الساحة خلوا لهم بل على العكس من ذلك".

وأعلن تأييده لتأكيد وزير الأوقاف بأن واجبنا أن نضيق على الخونة والمجرمين أنفسهم أينما وجدوا، وأن نحاصرهم حيثما كانوا بأسلحة من جنس أسلحتهم وأكثر فتكا منها، متابعا "نتسلح بسلاح الحق والعدل والوطنية والشرف والشهامة والنبل والقيم ومكارم الأخلاق، نبني ولا نهدم، ويوم أن نضطر إلى الهدم فإنما نهدم قلاع وحصون أهل الشر والغدر فوق رؤوسهم بكل أمانة ووطنية وشرف، لا نألوا على شيء إلا مصلحة ديننا ووطننا ولا عزاء للخونة ولا العملاء ولا الجبناء، فلا قرت أعين الجبناء".

واستكمل: "نحن أمام جماعة إرهابية لا دين لها ولا وطن، وليس لها أي لغة سوى لغة الإرهاب والإجرام وسفك دماء الأبرياء"، معتبرا هذه التصريحات بمثابة روشتة شاملة تكفل القضاء نهائيا على فكر جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.