التضامن تنقذ شابا بلا مأوى بعد استيلاء أخوته على شقته: خضع لفحص كورونا

وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي لإنقاذ شاب في العشرينات بلا مأوى، وذلك بناء على الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم رصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتوجه أعضاء الفريق لمكان تواجد الشاب، وتبين أنه يدعى "محمد.أ.م" (20 عاما) من مواليد محافظة الجيزة ولا يوجد معه أي أوراق ثبوتية، وقد أصبح بلا مأوى بعد أن استولى أخوته على شقته وهو بالشارع منذ عدة أشهر.

قام الفريق بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتم قياس حرارة الشاب وتعقيمه.

نسّق الفريق مع المسؤولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بإحدى المستشفيات الحكومية، بعد أن نجح الفريق في إقناعه بالانتقال والإقامة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتلقى كل أوجة الرعاية اللازمة، وعليه تم استقبال الشاب بإحدى دور الرعاية بالهرم، ليبدأ مرحله تأهيله وإعادته للمجتمع مرة أخرى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الإجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.