الأعلى للإعلام: لا يحق لريهام سعيد الظهور قبل 28 أغسطس

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل مرة أخرى، بعد تصريحات منسوبة إليها اعلنت فيها العودة للشاشة وسعيها لتقنين أوضاعها في نقابة الإعلاميين، التي قررت منع ظهورها لحين تقنين أوضاعها.

مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد في تصريح خاص، لـ"الوطن"، أنّ القرار الذي أصدره المجلس في حق ريهام سعيد يقضي بمنعها من الظهور في كافة الوسائل لمدة عام، بدءا من تاريخ صدور القرار في 28 أغسطس 2019.

ونص القرار الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، على منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتى تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها.

وكانت لجنة الشكاوى استعرضت نتائج التحقيقات التي أجرتها في الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة، ضد المذيعة ريهام سعيد مذيعة برنامج "صبايا" على قناة الحياة.

وناقشت اللجنة الأقوال التي أدلى بها الممثل القانوني لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو في حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأي.