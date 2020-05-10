عجينة يعتزم تقديم بلاغ ضد مستشفى شربين: لدي مستندات بفسادهم

قال إلهامي عجينة عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم ببلاغ ضد القائمين على مستشفى شربين في محافظة الدقهلية، منوها بأنه لديه مستندات تكشف فسادا ماليا وإداريا داخل المستشفى.

وأشار عجينة لـ "الوطن" إلى أن سبب الأزمة التي اندلعت بينه وبين المستشفى، وجود إهمال طبي كبير داخله، ما دفع أهل مريض باللجوء إليه لإنقاذه على حد تعبيره.

وأضاف: "المريض مكنش لاقي دكاترة بالمستشفى وأهله كلموني، ولما رحت لقيت إهمال غير طبيعي، وعدم نظافة بالمكان رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، الوضع كان سيئا جدا ومفيش دكاترة، والمرضى كانوا بيجيبوا الجبس على حسابهم".

وأشار عجينة إلى أنه كان يمارس دوره كنائب له دور رقابي، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد المستشفى لوزيرة الصحة، للتحقيق في المستندات التي يمتلكها وتكشف مدى الفساد الموجود بالمستشفى على حد تعبيره.

وتابع: "أحد نواب الدائرة متضامن مع المستشفى ضدي، واستغل الوضع في المنافسات الانتخابية".

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها، أنّ النائب إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".