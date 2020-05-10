قطر تسجل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وسجلت قطر أمس، أكثر من ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات الصحية القطرية، أعلنت أمس عن تسجيل وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

يأتي ذلك بعد يوم من تسجيل حصيلة الإصابات بكورونا في قطر قفزة قياسية بـ1311 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد حتى الآن أصبح 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.

وذكرت الوزارة، أن الضحية الجديد للوباء هو 52 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، لافتة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

وتماثل 129 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في قطر خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2499 شخصا.