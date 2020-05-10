لا إصابات بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة، إنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة، بعد إجراء اختبارات للمصابين من مختلف المحافظات.

وأوضحت أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس "5 حالات" ومحافظة رام الله والبيرة "3" حالات، ومحافظة جنين "3" حالات، ومحافظة طولكرم "حالتان".

وتابعت أن عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 4 محافظات وهي طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.