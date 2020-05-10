بعد هجوم عجينة.. وكيل "الصحة" يدعم مستشفى "شربين": أنتم الدرع الواقي

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، سير العمل بمستشفى شربين المركزي، موجها الشكر لطاقم المستشفى، مؤكدا أنهم الدرع الواقي في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب هجوم إلهام عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، على إدارة المستشفى، وبثه فيديو مباشر من داخل المستشفى على موقع "فيس بوك" يتهم فيه إدارته بالإهمال.

وتفقد وكيل الوزارة، أقسام الاستقبال وأقسام العزل بالمستشفى الخاصة بمرضى الكورونا والأقسام الداخلية وغرف العمليات والعناية المركزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، عن دعمه الكامل لأطباء مستشفى شربين، مشيرا إلى أنه من طلائع المستشفيات التي كانت في خط المواجهة الأولى مع فيروس كورونا المستجد.

وقال الشحات لـ"الوطن": "أتوجه حاليا إلى المستشفى للاطمئنان على زملائي، وللتأكيد على أن في ظهرهم نقابة قوية ستظل دائما مدافعا عنهم وعن حقوقهم، سنصعد ما حدث إلى جميع المسؤولين في الدولة، والبداية ستكون من مجلس النواب".

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها، أنّ النائب "إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".