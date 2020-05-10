انهيار دينا الشربيني في لعبة النسيان يحقق 600 ألف مشاهدة

في إطار درامي صادم، قدمت الفنانة دينا الشربيني، بالحلقة السادسة عشر من مسلسل لعبة النسيان، مشهدًا أصيبت خلاله بحالة انهيار شديدة، بعدما علمت أن زوجها أمجد (أحمد صفوت) حرمها من ابنها، إذ تجاوزت نسبة مُشاهدة هذا المشهد أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقدمت دينا الشربيني، أداءً مزجت خلاله بين محاولة التماسك والانهيار التام، فمراتٍ تصرخ في وجه زوجها، وأخرى تتوسل إليه بألا يفعل ذلك، وفي النهاية لم تقوَ على التحمل لتنهار باكية تمامًا، ومازال مسلسل لعبة النسيان يكشف المزيد عن شخصياته التي تحمل جميعها أسرارًا كبيرة طي الكتمان.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.