خالد الصاوي: وزيرة الثقافة هنأتني بـ"رسالة" على دوري في ليالينا

كشف النجم خالد الصاوي عن تلقيه رسالة نصية من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للإشادة بدوره في مسلسل ليالينا 80، الذي يُعرض يومياً عبر شاشة cbc.

وقال "الصاوي"، لـ"الوطن"، إنَّه يعتبر هذه الرسالة وساماً على صدره يفخر بها طيلة عمره، بحسب قوله، مضيفاً: "أرجو ألا يكون إعلاني عن هذه الرسالة تصرف غير لائق مني، ولكن سعادتي بهذا التقدير هو ما دفعني للكشف عنها".

وأوضح أنَّه قارب على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسله الجديد، حيث يتبقى له 3 أيام لينتهي من تصوير مشاهده بالكامل.

ويشارك في بطولة "ليالينا 80" غادة عادل، إياد نصار، صابرين، ميدو عادل، محمد علي رزق، رنا رئيس وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.