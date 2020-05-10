الدفاع الجوي الليبي ينجح في إسقاط طائرة تركية مسيرة

أعلنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة الليبية، استهداف وإسقاط طائرة تركية "مُسيّرة " بدون طيار، أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، في بيان بثته "بوابة إفريقيا" اليوم، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية "مسيرة "جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

كانت القيادة العامة للجيش الليبي قد وجهت أمس، تحذيراً إلى من وصفتهم بـ "التكفيريين المتطرفين، والمليشيات الإجرامية، والمرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب، والغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، حسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الليبي.

وقال منشور الصفحة الرسمية لـ" الناطق باسم القيادة العامة للجيش"، لم يبق لكم مزيداً من الوقت وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع أردوغان المتطرف".