وزير الاتصالات : برنامج المسؤول الحكومي المحترف يهدف لخدمة العملاء

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ برنامج المسؤول الحكومي المحترف؛ يهدف إلى النهوض بالموظفين من مقدمي الخدمات الجماهيرية، لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في التغيير الإيجابي للموظف داخل بيئة العمل، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجامعي للموظفين داخل بيئة العمل، علاوة على تنمية مفاهيم الإدارة الحديثة وخدمة العملاء ومكافحة الفساد داخل بيئة العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالسادس من أكتوبر.

واستقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف بمقر الأكاديمية، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.