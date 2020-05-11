أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 11-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم الاثنين 11 مايو، وجاءت أسعارالفاكهة كالتالي:

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 12 جنيها للكيلوجرام.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 15 إلى 19 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 2.5 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 9 جنيهات.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 12 جنيها.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 5 إلى 8 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ سعر الكنتالوب 15 جنيها.

البطيخ

وسجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.