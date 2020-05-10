صميدة: 1.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة الفيوم الجديدة

قال المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن المدينة بدأ العمل بها عام 2005 وتم إنشاؤها طبقا للقرار الجمهوري 194 لسنة 2000، لافتا إلى أن المساحة المخططة للمرحلة الأولى 1300 فدان وتم إنهاء جميع الخدمات بها.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، في لقاء خاص على فضائية EXTRA NEW، أن خدمات المدينة جيدة هناك مدرسة ثانوي تخدم أهل المدينة والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومدرسة تجريبية، أن هناك مركز شباب يتم الانتهاء من أعمال التشطيب النهائية به، موضحا أن الإجراءات من بداية ظهور فيروس كورونا يتم اتباعها.

وأوضح أنه تم زيادة المساحة المقررة للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه أصبحت 3575 فدانا، موضحا أن المدينة مقسمة وتم استثمار مليار و300 مليون في المدينة في عدة قطاعات مختلفة.