حملات لإغلاق المحلات ورفع الإشغالات في المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته بإزالة جميع الإشغالات والمرافق وإعادة الانضباط لجميع مناطق وشوارع مدينة المحلة الكبرى، للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروس كورونا.

في المقابل، أمر محافظ الغربية بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع مباحث شرطة المرافق والإنقاذ ومجلس المدينة.

واستهدفت الحملة رفع الإشغالات في مناطق أبو شاهين وشارع أبو هرجة، وميدان بسيسه وشارع البحر والكوبرى السفلى.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة العمالية، أن الحملة مستمر لإزالة جميع أشكال الإشغالات في نطاق الأحياء، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين، وإزالة التشوهات والمخالفات.

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