نائب: الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة يعكس رؤية الرئيس الشاملة

أشاد المهندس يسري المغازي عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة، وذلك بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها، والعمل على تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية.

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس، تعبر عن تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر، وكذلك توجيهات الرئيس بضرورة العمل على نشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب المصري.

ولفت "المغازي"، إلى أن الرئيس السيسي يضع صحة الشباب المصري ولياقته، كأولوية خلال المرحلة القادمة، وهو ما يتسق مع المبادرات الصحية والشبابية العديدة على مدار السنوات الماضية، والتي لم تشهدها مصر من قبل.