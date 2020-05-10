"ميليشيات تركيا" تنهب محاصيل سوريا وتواصل العبث بالشعب الليبي

تتواصل انتهاكات الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا في سوريا، حيث استولت على القمح والمحاصيل الزراعية، التي تركها أصحابها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إن الفصائل الموالية لتركيا استولت على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإيزيديين بريف رأس العين.

وذكرت المصادر، أن تلك القرى يسكنها خليط من المسيحيين والكرد والعرب، هجرها معظم السكان باستثناء قلة من العرب، حيث حاولت العائلات العربية الاعتناء بالحقول والمزارع وحصادها لحساب أصحابها، إلا أن الفصائل الموالية لتركيا سيطرت على جميع تلك الممتلكات، بما فيها أملاك العائلات العربية.

وفي ليبيا، وجه المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، رسالة للميليشيات الإرهابية، أكد فيها استمرار عملياته حتى إسقاط مشروع أردوغان المتطرف.

وقال اللواء المسماري في بيان مساء أمس، "إلى التكفيريين والمتطرفين والمليشيات الإجرامية، إلى المرتزقة والمقاتلين التكفيريين الأجانب، إلى الغزاة الأتراك لم يبقى لكم مزيدًا من الوقت".

وأضاف: "ما ترونه من تطورات في العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع أردوغان المتطرف".

ويأتي هذا في وقت تستهدف الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة فايز السراج والمدعومة من تركيا استهداف المدنيين، من خلال القصف العشوائي الذي يطال بعض المناطق السكنية.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام ليبية أن عبدالقادر التهامي رئيس المخابرات لحكومة فايز السراج الإرهابية توفي وسط تضارب الأنباء حول سبب الوفاة. وفيما أشارت مصادر ليبية إلى أن الوفاة نجمت عن سكتة قلبية، قالت مصادر أخرى إن وحدات "النواصي" التابعة للميليشيات المدعومة من تركيا سلمت جثة "التهامي" لعائلته، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أن ميليشيات العاصمة "طرابلس" هي التي قتلت رئيس المخابرات في حكومة السراج بعد اختطافه وتعذيبه.