حملة لإزالة مخالفات البناء في مدينة الفتح بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف، مشيرًا إلى شن حملات بمراكز وقرى المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار المحافظ إلى شن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الفتح، من خلال حملة ترأسها المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة.

واستهدفت الحملة إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.