بالأرقام.. الدولة تسترد 15 ألف فدان في 50 يوما

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن أجهزة الدولة بالمحافظات نجحت منذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في 25 مارس الماضى حتى اليوم أي ما يقرب من 50 يوما، في إزالة تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الحملات مستمرة، لافتا إلى أن الأرقام توضح حجم الجهد المبذول فى استرداد أملاك الدولة، لافتا إلى أن ضعاف النفوس استغلوا أزمة فيروس كورونا وانشغال بعض الجهات بالتصدى لها وقاموا بتجاوزات وتعديات كبيرة، والدولة لن تسمح بأي تجاوزات، مؤكدا أن الأرقام توضح حجم الأراضي المستردة خلال الفترة الماضية، وتبلغ 4 ملايين و267 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة، 14755 فدانا تم استردادها بعد التعدى عليها 5579 حالة إزالة للتعديات قامت بها قوات إنفاذ القانون 4367 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة تم إزالتها، 1212 حالة تعدي بالزراعة تم إزالتها، 5180 حالة لمخالفات البناء على مساحة 607 آلاف متر مربع، 10149 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 3311 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.