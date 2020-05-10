21 مليار جنيه قيمة خفض دعم الوقود في 9 أشهر.. و36 مليارا العام الماضي

بدأت الحكومة منذ عام 2014 العمل على الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت تقليل الدعم عن الوقود لتحقيق التوازن وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوجيه قيمة الخفض إلى قطاعات مهمة في الدولة كالتعليم والصحة.

وأظهرت بيانات، أن تكلفة دعم الوقود انخفضت بنحو 65% في 9 أشهر بقيمة 21 مليار جنيه، وكانت الدولة قد حددت في الموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020 قيمة دعم الوقود بـ 52 مليار و963 مليون جنيه.

وجرى تخفيض قيمة الدعم للوقود للعام المالي الحالي بقيمة 36 مليار و112 مليون جنيه عن العام المالي السابق، حيث كانت قيمة دعم الوقود في عام 2018-2019 تقدر بـ89 مليارا و75 مليون جنيه، والتي انخفضت إلى 52 مليار العام المالي الحالي.

وفي العام المالي السابق 2018-2019، انخفض الدعم للوقود بقيمة 31 مليارا عن موازنة الدولة لعام 2017-2018 والتي قدرت فيها قيمة دعم للوقود بـ120 مليارا و800 مليون جنيه.

ويعد خفض قيمة الدعم للوقود من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، حيث أن صندوق النقد الدولي أوضح أن هذه التخفيضات تتيح لمصر الإنفاق الاجتماعي وزيادة الاحتياطي.