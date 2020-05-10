أخبار البنوك.. تفاصيل قرض الأطباء بتمويل يصل لمليوني جنيه في 8 بنوك

يتنافس عدد من البنوك الخاصة والحكومية، لتقديم تسهيلات وقروض للأطباء البشريين والبيطريين، وأطباء الأسنان والمعامل التحليلية والعلاج الطبيعي، وتستعرض "الوطن" تفاصيل قرض الأطباء في 7 بنوك مختلفة على النحو التالي:

بنك أبو ظبي الأول

- يقدم بنك أبو ظبي القرض للأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، الجراحين، أطباء الأسنان والصيادلة في مصر.

- يصل التمويل إلى 750 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 72 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

1. صورة من الرقم القومي للمصريين (ساري) أو جواز سفر للمقيمين (ساري).

2. صفحة تأشيرة الإقامة سارية للوافدين.

3. فاتورة مرافق حديثة.

بنك البركة

يقدم بنك البركة برنامجا لتمويل العيادات والمعامل الطبية ومعامل الأسنان، ويستفيد من البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها بين 21 حتى 60 عاما في نهاية فترة التمويل: الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر، وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية، وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وأصحاب عقارات أو أوعية ادخارية، والمصريين العاملين بالخارج.

- الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج، فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه بمقدم 20% من قيمة التمويل.

- القسط الشهري لا يزيد عن 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).

- يصدر البنك شيكا مصرفيا بموجب عروض الأسعار المقدمة.

- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.

بنك الإمارات دبي الوطني

تمويل معد خصيصًا للأطباء (البشريين والأسنان ومعامل التحاليل والأشعة والعلاج الطبيعي) لتمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية يصل إلى 700 ألف جنيه مصري.

وتتراوح مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى، بشرط أن يتراوح سن العميل بين 25 عامًا إلى 65 عامًا.

بنك المشرق

يقدم بنك المشرق مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات المالية لتمويل الأطباء تخصص الطب البشري، وطب الأسنان وأطباء المعامل التحليلية وأطباء العلاج الطبيعي، وتتميز البرامج بالمرونة وبأسعار تنافسية، حيث تصل قيمة التمويل إلى 750 ألف جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي

- مبلغ القرض يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه مصري.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا.

- التأمين على الحياة طوال فترة القرض.

الأوراق المطلوبة:

1. صورة البطاقة الشخصية.

2. فاتورة مرافق حديثة خلال 3 أشهر.

3. بطاقة ضريبية سارية وشهادة مزاولة مهنة وكارنيه نقابة ساري ورخصة تشغيل منشأة طبية.

بنك كريدي أجريكول

يقدم كريدي أجريكول مصر مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المالية للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأصحاب المعامل وأطباء العلاج الطبيعي، مع إعفاء من المصاريف الإدراية وأسعار فائدة تنافسية، إضافة إلى أولوية في التعامل بفروع البنك.

- قيمة تمويل تصل إلى مليوني جنيه.

- مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات.

- تأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل السن عن 25 عامًا وألا يزيد عن 65 عامًا.

المستندات المطلوبة:

1. بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

3. بطاقة العضوية بالنقابة.

4. لأصحاب المنشآت الطبية: رخصة تشغيل منشأه طبية.

5. للموظفين: خطاب جهة العمل.

البنك العربي الأفريقي الدولي

- قيمة التمويل تصل إلى 750 ألف جنيه.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا.

- إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى 3 مرات في السنة الواحدة.

- إمكانية مد فترة سداد التمويل.

المستندات المطلوبة:

1-. صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

2. إيصال مرافق (غاز أو كهرباء).

3. صورة من تصريح مزاولة مهنة.

4. صورة من آخر مؤهل أكاديمي.

5. صورة من عضوية النقابة.

بنك الكويت الوطني

يقدم البنك قرض للمصريين فقط الذين تتراوح أعمارهم من 21 حتى 65 عامًا (عند تاريخ استحقاق القرض)، كما يجب أن يحمل الطبيب ترخيص عيادة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وكارنيه عضوية النقابة.

- قيمة القرض تصل إلى 600 ألف جنيه مصري.

- لا يشترط إثبات الدخل.

- تأمين مغطى من جانب البنك طوال مدة القرض.

- لا يشترط وجود ضامن.

- الحد الأقصى لمدة سداد القرض هو 60 شهرًا.

الأوراق المطلوبة:

1. بطاقة رقم قومي سارية.

2. فاتورة مرافق حديثة (بحد أقصى 3 أشهر).

3. كارنيه النقابة ساري.

4. ترخيص العيادة (لا يقل عن 3 سنوات).