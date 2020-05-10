خامنئي: الغرب فشل في مواجهة كورونا

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي الخامنئي، إن "الغرب فشل في الاختبار العالمي لمواجهة وباء كورونا".

وتابع المرشد، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية، "الغرب وأنصاره لا يرغبون في الكشف عن هزيمتهم، لكن ينبغي دراسة وتحديد عناصر هذا الفشل".

وأضاف: "انتشر فيروس كورونا في أمريكا وأوروبا متأخرا، أي أن الفرص كانت متاحة لهذه الدول كي تستعد من أجل التصدي لهذا الفيروس لكنها لم تتمكن من أداء ذلك بالشكل مطلوب".

واعتبر خامنئي، أن الإحصائيات الكبيرة حول إجمالي الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، ومعاناة شعوب هذه الدول بما في ذلك البطالة، تشير إلى فشل الغرب في إدارة الأمور.

وتابع: "الفلسفة الاجتماعية" و"لسلوك العام الغربيين أخفقا في مكافحة وباء كورونا"، مبينا أن هؤلاء تجاهلوا في هذا السياق، ظروف المرضى وكبار السن والفقراء وذوي الدخل المتدني في مجتعاتهم، مما أودى بحياة الكثيرين في دور العجزة لدى هذه البلدان.