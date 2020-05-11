حظك اليوم الاثنين 11-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والشمس في برجك ما يجعلك تبدو موفقا في المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يدفعك اليوم للتعاطف ومشاركة من تحب وتتقاسم الآلام مع من يعانون.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.