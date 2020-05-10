تعليم جنوب سيناء: نلتزم بالإجراءات الوقائية خلال استلام الأبحاث

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن الأبحاث التعليمة يتم تسليمها بجميع المدارس منذ أمس طبقا للحلول و الضوابط التى أعلنت عنها الوزارة، موضحا أنه عقد اجتماع مع كل مديري الإدارات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وجري تحديد ضوابط استلام وتسلم البحث فى المدارس.

وأضاف أن الضوابط والشروط جري تنفذها بكل المدارس حفاظا علي سلامة المواطنين حيث جري ارتداء كمامات لكل العاملين بالمدارس، ووضع مسافات بين الطلاب لمنع التكدس، إلي جانب التنبيه علي أولياء الأمور والطلاب بضرورة ارتداء كمامات ثناء التوجه إلي المدرسة لتسليم البحث، وأكد أن هناك التزام تام من قبل الطلاب والمعلمين بالإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كوفيد 19 .

وأعلن وكيل الوزارة أن حملات التطهير مازالت مستمرة في المديرية والإدارات والمدارس أيضا لمنع انتشار الفيروس، وأشاد بالدور الذي تقوم به الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه ، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم بالالتزام بالتعليمات الصحية ومراعة التباعد أثناء دخول المدارس وعدم الاستعانة بالفيروس.