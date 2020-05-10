محافظ الدقهلية يأمر بتوريد القمح ليلا لمنع الزحام: موسم خير ومبشر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، فتح الصوامع والشون للعمل في الفترة المسائية، لاستقبال القمح، وذلك من أجل منع الزحام علي التوريد، بعد أن بلغ الموسم ذروته.

وأشار المحافظ إلى أن المحصول هذا الموسم مبشر بالخير، حيث بلغ ما تم توريده خلال 25 يومًا فقط ما يقرب من 139 ألف طن، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وقال "مختار"، في تصريح صحفي، إنه يتابع شخصيًا وعلى مدار الساعة خلال اليوم أعمال التوريد بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة، وحل المشكلات الطارئة فورًا تيسيرًا على الموردين.

وأضاف المحافظ انه تم إعداد مجموعة الشون والصوامع من خلال الوحدات المحلية التي تقع فى نطاقها هذه الشون والصوامع، ومن هذه الشون ما هو تابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، وشون البنك الزراعى المصري، وصوامع الشركة المصرية القابضة، والشركة العامة للصوامع والتخزين.

وأشار إلي أن الكميات المستهدف توريدها هذا العام تصل إلى 225 ألف طن، موضحًا تشكيل غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد وفى تواصل مستمر مع غرفه العمليات الرئيسة بديوان المحافظة.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع استقبلت كميات بلغت 139 ألف طن، منذ بدء التوريد حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى توريد 33 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و 87 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و 18 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري، وذلك خلال 24 يومًا.

وأضاف صليب لـ"الوطن"، أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن حسب تقديرات مديرية الزراعة من المساحة المزروعة، والتي تبلغ 236 ألف و 323 فدان، وإجمالي السعات التخزينية 232 ألف طن، مشيرًا إلى وجود سعات تخزينية احتياطية عند الحاجة إليها.