تعرف على تفاصيل وصول 1953 مصريا من العالقين في الخارج

في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد وصل عدد العالقين العائدين إلى مصر إلى 1953 مصريا وهم على النحو التالي:

* وصل 350 من المصريين العالقين في الكويت على رحلتين استثنائيتين.

* وصل إلى مرسى علم 100 مصري من العالقين بمدينة إسطنبول التركية، وذلك في رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران.

* وصل إلى القاهرة 165 مصريا من العالقين في الكويت، وذلك في رحلة استثنائية لشركة "إير كايرو".

* وصل إلى القاهرة 41 مصريا من العالقين في تشاد.

* وصل إلى مرسى علم 166 من المصريين العالقين في العاصمة العمانية مسقط.

* وصل 170 من المصريين العالقين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

* وصل إلى القاهرة 578 من المصريين العالقين في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية وذلك على رحلتين لشركة مصر للطيران.

* وصل إلى مرسى علم 82 من المصريين العالقين بمدينة لاجوس في نيجيريا وذلك في رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو".

* استقبل مطار القاهرة الدولي 301 من المصريين العالقين في دبي بدولة الإمارات، وذلك في إحدى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران.