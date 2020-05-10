بشرى سارة.. أسعار الخضر والفاكهة تراجعت 50% بسبب إلغاء عزومات رمضان

أكد يحيى السني رئيس شعبة الخضار والفاكهة وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، توافر جميع أصناف الخضر والفاكهة منذ بدء فصل الربيع إلى الآن.

وقال "السني"، لـ"الوطن" إن هناك انخفاض سعرى بنحو 20% عن الأسبوع الماضي، متوقعا المزيد من التراجع في الأسعار خلال الشهر الكريم بنحو 20 إلى 50% مقابل العام الماضي، مرجعا السبب إلى عدم التصدير وإلغاء موائد الرحمن والعزومات وزيادة الإنتاج مما جعلت هناك وفرة.

أضاف "السني"، أنه حاليا يتم جمع محصول الوجه البحري من الخضر والفاكهة، موضحاً: "الآن في عروة المنيا وبني سويف، وانخفاض الأسعار بعد انحسار موجة تكالب المواطنين على الشراء والتخزين وزيادة عن طاقتهم وبفضل زيادة توريد المحصول إلى جميع الأسواق".

وقال "السني"، إن جميع المنتجات الموجود في الأسواق إنتاج محلي، ولا يوجد صنف واحد مستورد، مشددا على أن الموردين والتجار بالأسواق يعطون تقريراً على مدار الساعة بحال الأسواق لغرفة العمليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويشمل التقرير الأسعار والكميات داخل الأسواق وخارجها للتنبؤ بالأزمات والعمل على حلها قبل تفاقمها.

وبين أنه خلال فترة الحظر ورغم ضغط ساعات العمل، إلا أن الأسواق تعمل بكامل طاقتها ولم تسجل حالة نقص واحدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لأسواق الجملة، أكد "السني" عدم استخدام التجار جملة وتجزئة للماسكات، مبررًا ذلك بأنها تعرقل العمل فضلا عن أن أغلب تجار التجزئة واجهوا تحديات معيشية كبيرة "على الفطرة" ولايستخدمونها.