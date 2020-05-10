العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية بالقناطر

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بها عدة طعنات وملقاة بأرض زراعية في القناطر الخيرية.

جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بالتعرف على هوية صاحب الجثة وإعداد التحريات حول الواقعة.

تلقى العميد إبراهيم الطويل، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بالعثور على جثة مجهولة، لسائق توك توك ملقاة بها عدة طعنات، وسط أرض زراعية بدائرة مركز القناطر.

انتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وتم معاينه الجثة وتشكيل فريق بحث قاده العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة وفحص بلاغات المتغيبين لمعرفة هوية الجثة واستجواب المشتبه فيهم.

أخطر اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والتوصل لهوية المجني عليه، ومرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.